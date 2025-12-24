На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин отметил важность реформы Совфеда

Путин: реформа Совфеда стала одной из крупнейших в сфере госустройства
true
true
true
close
Кадр из видео/Telegram-канал «RIA_Kremlinpool»

Президент России Владимир Путин отметил важность первой глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в этом году. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

«Для сенаторов уходящий 2025 год был особенно значим потому, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации, одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже XX и XXI веков», — напомнил президент.

Кроме того, Путин отметил важность законов, принятых парламентом в ходе осенней сессии.

Российский лидер ранее прибыл на пленарное заседание Совфеда, в ходе которого выступил перед сенаторами. Уточняется, что данное заседание завершит осеннюю парламентскую сессию.

До этого Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

Ранее Совфед разрешил чиновникам и депутатам не отчитываться о доходах каждый год.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами