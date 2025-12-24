Путин отметил важность реформы Совфеда

Путин: реформа Совфеда стала одной из крупнейших в сфере госустройства

Президент России Владимир Путин отметил важность первой глубокой реформы Совета Федерации, 25-летие которой отмечается в этом году. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарного заседания верхней палаты парламента.

«Для сенаторов уходящий 2025 год был особенно значим потому, что исполнилось 25 лет первой глубокой реформе Совета Федерации, одной из крупнейших в сфере государственного строительства на рубеже XX и XXI веков», — напомнил президент.

Кроме того, Путин отметил важность законов, принятых парламентом в ходе осенней сессии.

Российский лидер ранее прибыл на пленарное заседание Совфеда, в ходе которого выступил перед сенаторами. Уточняется, что данное заседание завершит осеннюю парламентскую сессию.

До этого Путин встретился с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. В ходе беседы он обратил внимание, что работа нижней палаты парламента страны в эту осеннюю сессию была «боевой» и весьма результативной.

Ранее Совфед разрешил чиновникам и депутатам не отчитываться о доходах каждый год.