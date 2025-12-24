На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Минске заявили, что Трамп учел предложения Лукашенко по Украине

Глава КГБ Белоруссии сообщил Лукашенко о новых предложениях США по Украине
true
true
true
close
РИА «Новости»

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель доложил президенту страны Александру Лукашенко о новых предложениях США по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учетом позиции Республики Беларусь, с учетом позиции нашего президента», — сказал Тертель.

Он объяснил, что предложения нацелены на мирное урегулирование всех конфликтов, особенно украинского. По его словам, страны обсуждают как глобальные, так и региональные вопросы, а также двусторонние отношения.

18 декабря Лукашенко заявил, что стороны российско-украинского конфликта как никогда близки к мирному соглашению.

Кроме того, он выразил уверенность, что Россия займет под контроль всю территорию Донбасса.

Ранее Лукашенко заявил о прослушке телефонов его окружения.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами