В Минске заявили, что Трамп учел предложения Лукашенко по Украине

Глава КГБ Белоруссии сообщил Лукашенко о новых предложениях США по Украине

Глава Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель доложил президенту страны Александру Лукашенко о новых предложениях США по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом сообщило агентство БелТА.

«Сегодня утром я доложил президенту о новых предложениях американской стороны с учетом позиции Республики Беларусь, с учетом позиции нашего президента», — сказал Тертель.

Он объяснил, что предложения нацелены на мирное урегулирование всех конфликтов, особенно украинского. По его словам, страны обсуждают как глобальные, так и региональные вопросы, а также двусторонние отношения.

18 декабря Лукашенко заявил, что стороны российско-украинского конфликта как никогда близки к мирному соглашению.

Кроме того, он выразил уверенность, что Россия займет под контроль всю территорию Донбасса.

