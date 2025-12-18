Вооруженные силы РФ все равно возьмут оставшуюся под контролем украинской армии территорию Донбасса. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, пишет ТАСС.

«Россия все равно эту территорию [контролируемую Киевом часть Донбасса] заберет даже с теми спокойными темпами, которыми армия России продвигается», — сказал он.

Накануне Лукашенко заявил, что продолжение конфликта может привести к прекращению существования Украины в ее нынешнем виде. По его словам, ситуация продолжится до появления силы, способной убедить «главаря режима Владимира Зеленского согласиться на мир».

По мнению белорусского лидера, Украине необходимо наладить контакт с Россией, а не будить «спящего медведя». Лукашенко отметил, что продолжение конфликта между двумя странами «не сулит Киеву ничего хорошего».

Ранее Лукашенко сообщил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии.