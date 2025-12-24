В Бразилии опасаются вмешательства США в президентские выборы

Власти Бразилии опасаются вмешательства США в президентские выборы в 2026 году. Об этом пишет портал Folha de S.Paulo.

Как пишут авторы публикации, в окружении действующего президента Бразилии Лулы да Силвы думают, что Белый дом может поддержать кандидата от правой оппозиции, который идеологически близок к бывшему президенту страны Жаиру Болсонару. Сейчас бразильские чиновники пытаются выстроить диалог с Вашингтоном по торговым и экономическим вопросам, но готовятся к определенной турбулентности.

Да Силва уже объявил о выдвижении своей кандидатуры на новый срок.

30 июля президент США Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В результате ее принятия общий размер пошлин на товары из латиноамериканской страны достиг 50%.

В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, проходившим над экс-президентом Болсонару.

Ранее Лула да Силва заявил, что Трамп перешел все границы.