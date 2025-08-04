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Президент Бразилии: Трамп перешел все границы

Президент да Силва сообщил, что Бразилия перестала зависеть от США
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна перестала зависеть от США. Его слова приводит Brasil247.

По мнению политика, американский коллега Дональд Трамп пытается при помощи пошлин вмешаться во внутренние дела страны.

«Я считаю, что президент... может облагать налогами все, что пожелает. Но он (Трамп. — Газета.Ru) перешел все границы. Он хочет положить конец многостороннему подходу», — сказал да Силва.

Он добавил, что сейчас республика не так зависит от США, как в прошлом.

«У Бразилии теперь очень широкие торговые связи со всем миром. С экономической точки зрения у нас гораздо больше возможностей», — сказал бразильский лидер и подчеркнул, что страна не будет уступать США по вопросам, которые касаются ее суверенитета.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в отношении бразильских товаров в размере 40%. В Вашингтоне объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства республики, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США. Кроме того, отмечалось, что повышение пошлин производится в связи с «политически мотивированным» судом, который проходит в Бразилии над экс-президентом Жаиром Болсонару.

Ранее сообщалось, что экс-президенту Бразилии может грозить арест.

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