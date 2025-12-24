«Путь к титулу был легкой прогулкой»: конфликтовал ли Станкович с судьями в Сербии

Бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович, недавно вновь возглавивший «Црвену Звезду», не имел на родине серьезных конфликтов с судьями, в отличие от России. Об этом «Газете.Ru» рассказал сербский журналист Владимир Новак.

«Он был достаточно темпераментным и в первый период работы в «Црвене Звезде», но я не могу припомнить никаких серьезных инцидентов. Возможно, это связано с тем, что путь команды к титулу был легкой прогулкой.

Тем не менее он признает, что у него были сложности в России. К примеру, он заявил, что многое отличалось от того, к чему он привык, и он получил новый опыт. По словам Станковича, в конечном итоге все ответы дает то, что происходит на футбольном поле, но сам он изменился — и надеется, что к лучшему. Он привел в пример слова баскетбольного тренера Саши Обрадовича, который говорил, что ранее было автократом, но затем стал прислушиваться к игрокам.

«Деян заявил, что нашел себя в этих словах и считает необходимым прислушиваться к своим футболистам. Он уверяет, что вернулся в Сербию более спокойным, хотя и понимает, что это вызывает вопросы, учитывая, что он не был таковым в России. И это происходило именно из-за конфликтов с судьями», — сказал Новак.

В РПЛ Станкович снискал репутацию скандалиста из-за того, что часто спорил с арбитрами и выражал негодование их действиями. Он несколько раз был дисквалифицирован, незадолго до увольнения из «Спартака» специалист был отстранен на месяц.

