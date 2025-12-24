На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Харькове наблюдаются проблемы с теплоснабжением из-за повреждения ТЭЦ

Терехов: в Харькове возникли проблемы с теплоснабжением из-за повреждения ТЭЦ
IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

На востоке Украины в Харькове в связи с повреждением теплоэлектростанции наблюдаются проблемы с электрическим напряжением и теплоснабжением. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что повреждение привело к существенному падению напряжения в городе, отразилось на теплоснабжении и работе городского транспорта. Сам энергообъект находится в пригороде, добавил мэр.

Терехов заявил, что на данный момент в городе введены графики аварийных отключений света, восстановлено движение поездов харьковского метрополитена.

Утром 24 декабря сообщалось о серии взрывов в Харькове. Подробности не сообщались. Еще один взрыв произошел в ночь на 23 декабря. Воздушная тревога на тот момент действовала в Харьковской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях, а также на части территории Киевской области.

Ранее сообщалось, что энергосистема Украины может расколоться на части.

