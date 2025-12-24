Глава КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб

Сеть иностранных спецслужб, занимавшуюся прослушкой пилотов гражданской и военной авиации, ликвидировали в Белоруссии. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, пишет «БелТА».

«В этом году контрразведка выявила и ликвидировала расширенную, разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала на территории Беларуси», — говорится в материале.

Из него следует, что представители иностранных спецслужб устанавливали технические средства, позволявшие им прослушивать переговоры пилотов военной и гражданской авиации. Кроме того, они мониторили ситуацию вокруг режимных объектов.

«Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — подчеркнул Тертель.

17 декабря официальный представитель Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Пржездомский заявил, что украинские власти поставили на поток вербовку российской молодежи через социальные сети и мессенджеры с целью вовлечения ее в террористическую деятельность.

Ранее иностранные спецслужбы заподозрили в вербовке мигрантов из Средней Азии для совершения терактов в РФ.