На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава КГБ Белоруссии заявил о ликвидации сети иностранных спецслужб

В Белоруссии ликвидировали сеть иностранных спецслужб, прослушивавшую пилотов
true
true
true
close
РИА «Новости»

Сеть иностранных спецслужб, занимавшуюся прослушкой пилотов гражданской и военной авиации, ликвидировали в Белоруссии. Об этом сообщил председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель, пишет «БелТА».

«В этом году контрразведка выявила и ликвидировала расширенную, разветвленную сеть иностранных спецслужб, которая при содействии определенных лиц работала на территории Беларуси», — говорится в материале.

Из него следует, что представители иностранных спецслужб устанавливали технические средства, позволявшие им прослушивать переговоры пилотов военной и гражданской авиации. Кроме того, они мониторили ситуацию вокруг режимных объектов.

«Большая масштабная работа контрразведки позволила ликвидировать эти угрозы», — подчеркнул Тертель.

17 декабря официальный представитель Национального антитеррористического комитета РФ Андрей Пржездомский заявил, что украинские власти поставили на поток вербовку российской молодежи через социальные сети и мессенджеры с целью вовлечения ее в террористическую деятельность.

Ранее иностранные спецслужбы заподозрили в вербовке мигрантов из Средней Азии для совершения терактов в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами