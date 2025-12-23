По делу Эпштейна опубликовано еще 30 тысяч документов

Министерство юстиции США в соцсети Х опубликовало новый архив из 30 тысяч документов из дела финансиста Джеффри Эпштейна.

«Министерство юстиции официально опубликовало еще почти 30 000 страниц документов, касающихся Джеффри Эпштейна», — говорится в заявлении.

Некоторые из этих документов содержат обвинения в адрес президента США Дональда Трампа и переданные в ФБР непосредственно перед выборами 2020 года. В ведомстве заявили, что «эти утверждения необоснованны и ложны, и если бы они имели хоть какую-то долю доверия, их бы уже давно использовали против президента Трампа».

Минюст опубликовал часть материалов дела Эпштейна 20 декабря. Всего насчитывается около 3965 файлов, большинство из них — фотографии. Общий объем данных составляет 3 ГБ. Материалы разделены на четыре группы. Некоторые файлы представляют собой отдельные изображения, другие — многостраничные документы.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене, а также на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных было 14 лет.

Ранее с сайта минюста США удалили некоторые файлы по делу Эпштейна.