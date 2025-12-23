Умеров вернулся на Украину после длительного отсутствия в стране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров вернулся в Киев после долгого отсутствия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Умеров рассказал украинскому лидеру о нескольких драфтах документов по итогам переговоров в Соединенных Штатах.

Вместе с Умеровым доклад Зеленскому представил начальник генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Гнатов.

«Продуктивно поработали с представителями президента [США Дональда] Трампа. Сейчас существуют подготовленные драфты нескольких документов. Есть документы относительно гарантий безопасности для Украины, восстановления и базовой рамки для окончания военного конфликта», — написал Зеленский.

21 декабря украинское издание «Зеркало недели» писало, что Умеров во время переговоров с главой ФБР Кэшем Пателем попросил защиты от преследования Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) по коррупционному делу, связанному с деятельностью бизнесмена Тимура Миндича.

Ранее в Bloomberg писали о возможной причастности Зеленского к коррупционному скандалу.