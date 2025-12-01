На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Судан предложил России военную базу с «видом на Красное море»

WSJ: Судан предложил России создать военно-морскую базу на Красном море
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство Судана предложило России разместить военно-морскую базу на своей территории в Красном море. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на суданских чиновников.

Согласно 25-страничному плану, направленному Москве, Судан готов разместить до 300 российских военнослужащих и до четырех кораблей в Порт-Судане или другом месте на побережье. Взамен Россия может получить доступ к золотодобывающим концессиям.

«База займет беспрецедентное место с видом на важнейшие торговые пути Красного моря», — пишет издание.

10 ноября посол РФ в Судане Андрей Черновол заявил, что строительство российской военно-морской базы в республике поставлено на паузу. Он напомнил, что стороны в 2020 году подписали межгосударственное соглашение, в соответствии с которым Судан согласился на создание и размещение на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

В марте 2024 года министр иностранных дел Судана Али Садик Али заявил, что соглашение о создании базы Военно-морского флота России в стране будет рассмотрено новым парламентом после проведения выборов.

С 15 апреля 2023 года в Судане идет гражданская война. В тот день Силы быстрого реагирования атаковали многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. Вскоре боевые действия охватили и другие части страны.

Ранее в Госдуме раскрыли, где могут появиться российские военные базы.

