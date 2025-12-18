Названы имена двух американцев, от которых зависит судьба Украины в 2026 году

Аналитик Кнутов: от Трампа и Маска зависит судьба Украины в следующем году

Судьба Украины фактически находится в руках президента США Дональда Трампа, который стремится к мирному соглашению, и американского миллиардера Илона Маска, контролирующего системы спутниковой связи Starlink. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«По большому счету, американцы уже давно могли конфликт остановить (конфликт. – «Газета.Ru»), отключив спутниковую информацию <…> Если бы у Трампа было бы желание, он бы давно бы отключил бы (системы связи Starlink. – «Газета.Ru»), и Украина бы провалилась на целом ряде направлений», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, значит ли это, что судьба украинского конфликта сейчас зависит от Трампа и Маска, эксперт ответил утвердительно.

По словам Кнутова, внутренняя политическая ситуация в США не дает американскому лидеру отключить Starlink для ВСУ и лишить Киев разведывательной информации.

«Он опасается давления не только демократов, но и части республиканцев, которые его осудить могут за отключение от разведывательной информации (для Киева. – «Газета.Ru»)», — подытожил Кнутов.

Осенью стало известно о нехватке терминалов Starlink у ВСУ под Харьковом. Как сообщили российские силовые структуры, 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ в Харьковской области практически полностью осталась без терминалов Starlink.

Ранее ВС РФ поразили подстанции и узлы энергоснабжения в Киевской области.