Трамп решил поиграть в гольф перед брифингом

Белый дома: Трамп перед брифингом разведки отправился играть в гольф
Hannah McKay/Reuters

Президент США Дональд Трамп перед брифингом разведки и совместным с министром войны Питом Хегсетом и госсекретарем Марко Рубио отправился играть в гольф. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Кортеж президента прибыл в международный гольф-клуб Трампа», — сказано в сообщении.

Известно, что гольф-клуб находится в Палм-Бич недалеко от имения Трампа.

В июле издание The Independent писало, что в сеть попало видео, которое может служить доказательством того, что Трамп жульничает во время игры в гольф. Судя по ролику, персонал полей президента для гольфа подыгрывал ему на матчах в Шотландии. На распространяемых в сети кадрах видно, как кедди (помощник игрока) обогнал гольф-кар Трампа и подкинул мяч в его сторону.

22 декабря командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) США был поднят в небо для перехвата самолета, залетевшего в воздушное пространство города Палм-Бич, штат Флорида.

Ранее истребители подняли в воздух из-за приближения самолета к гольф-клубу Трампа.

