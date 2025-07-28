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Трампа уличили в жульничестве

The Independent: в сеть попало доказательство жульничества Трампа в гольфе
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Кадр из видео/Соцсети

В сеть попало видео, которое может служить доказательством того, что президент США Дональд Трампа жульничает во время игры в гольф. Его распространило издание The Independent.

Судя по ролику, персонал полей Трампа для гольфа подыгрывал ему на матчах в Шотландии. На распространяемых в сети кадрах видно, как кедди (помощник игрока) обогнал гольф-кар Трампа и подкинул мяч в его сторону.

С обвинениями в нечестной игре на площадке для гольфа американский лидер сталкивался неоднократно. В частности, жуликом Трампа называли актер Сэмюэль Джексон и игрок LPGA Сюзанн Петтерсен. Данным обвинениям уже посвящена отдельная книга, написанная Риком Рейли — «Командующий-читер» (оригинальное название «Commander in Cheat» является отсылкой к титулу главнокомандующего «Commander-in-chief»).

До этого полиция Британии задержала пять человек из-за граффити на поле Трампа для гольфа в Шотландии.

Ранее сообщалось, что Мелания Трамп игнорирует мужа и свой статус Первой леди США.

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