В Германии оценили «предательство» Мерца Макроном

Планы Берлина о построении милитаризованной Европы во главе с немецкой армией вызывали тревогу в Европе. И сейчас Париж злорадствует, видя, как мнимое лидерство Германии терпит крах. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя начавшиеся в Европейском союзе (ЕС) разговоры о том, что президент Франции Эммануэль Макрон на саммите по российским активам «предал» канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

При этом эксперт не согласен с утверждением, что план репарационного кредита Украине провалился.

«Европа продолжит направлять деньги Киеву, но это будут не замороженные средства России. Основной объем помощи идет из ФРГ. Остальные страны ЕС отказываются платить или готовы к совместным долгам, как, например, Франция. Но посыл в Евросоюзе остается прежний: украинская сторона не должна проиграть», — считает Рар.

Макрон на саммите ЕС назвал неприемлемым изъятие российских активов для финансирования Украины, что является предательством Мерца, писала газета Financial Times. Причем это не единственный вопрос на саммите Евросоюза, в котором их мнения разошлись. В итоге Европа решила выделить Украине кредит за счет собственных займов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о разладе между западными странами.