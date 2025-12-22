На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме указали на слабые места в безопасности после гибели генерала Сарварова

Депутат Соболев: надо усилить охрану военного и политического руководства России
В России необходимо усилить охрану высшего военного и политического руководства, а также работу по предотвращению терактов. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с RTVI.

«Нужно предотвращать, а не потом расследовать», — сказал депутат.

По его словам, Россия должна «адекватно реагировать» на террористические акты, чтобы люди, совершающие их, «образумились», знали, что обязательно последует наказание «независимо от того, Украина это или нет».

22 декабря в Москве при взрыве автомобиля погиб начальник управления оперативной подготовки Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Как уточнила официальный представитель СК России Светлана Петренко, взрывчатка находилась под днищем машины. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство, совершенное общеопасным способом», и «Незаконный оборот взрывчатки». По одной из версий следствия, организаторами преступления могли стать спецслужбы Украины.

Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал выявлять и «уничтожать на месте» виновных в подрыве автомобиля генерал-лейтенанта в Москве.

Ранее в Госдуме предложили признать Украину террористическим государством.

Убийство генерала Сарварова
