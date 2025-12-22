В Сербии объяснили провал местного тренера со «Спартаком»

Генеральный директор белградской «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович не смог добиться успеха в России из-за нефутбольных причин. Его слова приводит издание Sportinjo.

По его словам, в итоговых результатах клуба не все зависит от тренера.

«Деян Станкович сейчас дома, в окружении высококлассных профессионалов. И ему, безусловно, будет гораздо легче, чем в «Спартаке», показать все, на что он способен как тренер. Футбол — непростая игра, не все зависит от тренера», — заявил Терзич.

11 ноября «Спартак» расторг соглашение со Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Спартак» остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее Деян Станкович объяснил свое поведение в «Спартаке».