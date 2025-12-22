Россиянка пробралась на территорию полицейского участка и подожгла служебный автомобиль

В Челябинске девушку арестовали по обвинению в теракте за поджог служебной машины. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения 20-летней уроженке Троицка, которую подозревают в совершении террористического акта. Девушка, по версии следствия, решила поджечь служебный автомобиль «с целью дестабилизации деятельности органов власти».

Она купила легковоспламеняющуюся жидкость и зажигалку, и 19 декабря пришла к главному входу отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Челябинску, проникла на плац, вылила бензин на припаркованную там LADA Granta и подожгла. Огонь потушили, в результате никто не пострадал.

Девушку задержали на следующий день и предъявили ей обвинение по части 1 статьи 205 УК РФ. Следователь и прокурор настаивали на аресте поджигательницы.

Адвокат обвиняемой просила избрать ей более мягкую меру пресечения, но суд вынес постановление о заключении фигурантки под стражу сроком до 20 февраля 2026 года.

