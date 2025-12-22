На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

РСА считает, что 2026-й будет годом подорожания ОСАГО

РСА: длительный период снижения средней цены ОСАГО заканчивается
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Страховщикам долгое время удавалось сдерживать рост средней премии по ОСАГО, несмотря на увеличение выплат, но пик нижней цены ОСАГО пройден, а дальше полисы будут только дорожать, считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Предварительно можно сказать, что в течение 2026 года стоимость корзины запчастей по справочникам вырастет, и вследствие этого общий объем выплат по ОСАГО возрастет на 5-8%. Исходя из этого, мы ожидаем соответствующее увеличение страховой премии по ОСАГО», — заявил Уфимцев.

В актуальной версии справочника РСА, по которому рассчитывается возмещение по ОСАГО, уже зафиксирован рост цен на запчасти по ряду автомобильных брендов.

Заметный рост показали цены по маркам Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%), Chevrolet (+4,5%). Такие распространенные марки как Toyota, Mercedes, Kia находятся в общем тренде, рост на эти запасные части не превышает 1,4%. Рекордсменом по снижению цен является марка Geely (-10%).

При этом президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

До этого МВД России раскрыло популярную схему мошенничества при оформлении ОСАГО. Для того, чтобы избежать возмещения ущерба из собственных средств, незастрахованные виновники ДТП пытаются оформить полисы ОСАГО задним числом — с тем, чтобы на момент ДТП машина виновника якобы была застрахована.

Кстати, в нескольких российских регионах стоимость ОСАГО уже успела резко подскочить.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами