РСА считает, что 2026-й будет годом подорожания ОСАГО

Страховщикам долгое время удавалось сдерживать рост средней премии по ОСАГО, несмотря на увеличение выплат, но пик нижней цены ОСАГО пройден, а дальше полисы будут только дорожать, считает президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«Предварительно можно сказать, что в течение 2026 года стоимость корзины запчастей по справочникам вырастет, и вследствие этого общий объем выплат по ОСАГО возрастет на 5-8%. Исходя из этого, мы ожидаем соответствующее увеличение страховой премии по ОСАГО», — заявил Уфимцев.

В актуальной версии справочника РСА, по которому рассчитывается возмещение по ОСАГО, уже зафиксирован рост цен на запчасти по ряду автомобильных брендов.

Заметный рост показали цены по маркам Nissan (+6,6%), Renault (+5,1%), Chevrolet (+4,5%). Такие распространенные марки как Toyota, Mercedes, Kia находятся в общем тренде, рост на эти запасные части не превышает 1,4%. Рекордсменом по снижению цен является марка Geely (-10%).

При этом президент России Владимир Путин поручил усовершенствовать меры по борьбе с автомобилями без полисов ОСАГО в апреле 2025 года.

До этого МВД России раскрыло популярную схему мошенничества при оформлении ОСАГО. Для того, чтобы избежать возмещения ущерба из собственных средств, незастрахованные виновники ДТП пытаются оформить полисы ОСАГО задним числом — с тем, чтобы на момент ДТП машина виновника якобы была застрахована.

Кстати, в нескольких российских регионах стоимость ОСАГО уже успела резко подскочить.