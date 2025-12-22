На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Звездам сериала об СВО начали отказывать в ролях

Сценарист Сапронов: актерам «Ландышей» стали отказывать в новых ролях
Станислав Красильников/РИА Новости

Продюсер и сценарист «Ландышей» Юрий Сапронов рассказал в беседе с изданием «Абзац», что режиссеры отказывали актерам в сотрудничестве после участия в сериале.

Сапронов назвал отказавших актерам режиссеров «трухлявыми» и действующими «исподтишка».

«Мир сложный, везде же люди. Артисты, которые пошли (в «Ландыши»), – это их выбор, гражданская позиция и смелость, достойные большого уважения и любви», — заявил сценарист.

Сериал «Ландыши» рассказывает об обычном парне, который по воле случая фиктивно женится на дочери миллиардера. Парень влюбился в нее, однако девушка не сразу отвечает взаимностью. В последних сериях первого сезона герой Городничего отправился на СВО.

Второй сезон проекта частично снимали в Мариуполе.

«У нас в этом сезоне было много всяких испытаний. Реальная война была рядом. Взрывались бомбы рядом с нами. Прямо на съемочной площадке в Мариуполе», — рассказывал Сапронов.

Ранее звезда «Служебного романа» рассказала, почему отказывается от больших ролей.

