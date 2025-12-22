Путин и лидеры стран СНГ посетили Эрмитаж

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ осмотрел сокровища Эрмитажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Обширная культурная программа традиционно сопровождает неформальный саммит, который уже почти два десятка лет проходит под руководством президента России в Санкт-Петербурге. В этом году Путин решил показать гостям основные экспонаты Государственного Эрмитажа.

Гости прошли через Залы французского искусства XVII–XVIII веков и по Октябрьской лестнице спустились к залам Средней Азии, чтобы попасть в главную сокровищницу музея — Золотую кладовую Галереи драгоценностей. Здесь представлены жемчужины археологической коллекции Эрмитажа и восточное художественное оружие. Посетители могут увидеть уникальные золотые изделия скифских царей, изысканные ювелирные работы мастеров Древней Греции, а также сибирскую коллекцию Петра Великого. Особого внимания заслуживают драгоценности стран Востока: щедро украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов, дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому двору, филигранные китайские украшения и образцы парадного оружия.

Лидеры стран СНГ также посетили зал искусства Франции XVIII века, который ранее считался частью покоев императрицы Марии Федоровны и анфилады Залов военных картин. Сейчас он посвящен мастерам рококо — Франсуа Буше, Никола Ланкре, Шарлю Ванлоо, Жан-Батисту Патеру, а также скульптору Этьену Фальконе («Амур»).

В залах Средней Азии лидеры СНГ познакомились с культурой Согдианы V–VIII веков, представленную монументальным искусством региона. Росписи из Пенджикента и Варахши, включая эпизоды легенд о герое Рустаме, были реставрированы с учетом уникальных технологических особенностей, включая обуглившиеся элементы деревянных убранств знатных домов.

