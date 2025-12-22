На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин и лидеры стран СНГ посетили Эрмитаж

Путин вместе с главами стран СНГ осмотрел сокровища Эрмитажа в Петербурге
true
true
true
close
Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

Президент России Владимир Путин вместе с лидерами стран СНГ осмотрел сокровища Эрмитажа. Об этом сообщает РИА Новости.

Обширная культурная программа традиционно сопровождает неформальный саммит, который уже почти два десятка лет проходит под руководством президента России в Санкт-Петербурге. В этом году Путин решил показать гостям основные экспонаты Государственного Эрмитажа.

Гости прошли через Залы французского искусства XVII–XVIII веков и по Октябрьской лестнице спустились к залам Средней Азии, чтобы попасть в главную сокровищницу музея — Золотую кладовую Галереи драгоценностей. Здесь представлены жемчужины археологической коллекции Эрмитажа и восточное художественное оружие. Посетители могут увидеть уникальные золотые изделия скифских царей, изысканные ювелирные работы мастеров Древней Греции, а также сибирскую коллекцию Петра Великого. Особого внимания заслуживают драгоценности стран Востока: щедро украшенные самоцветами сокровища Великих Моголов, дары правителя Ирана Надир-Шаха русскому двору, филигранные китайские украшения и образцы парадного оружия.

Лидеры стран СНГ также посетили зал искусства Франции XVIII века, который ранее считался частью покоев императрицы Марии Федоровны и анфилады Залов военных картин. Сейчас он посвящен мастерам рококо — Франсуа Буше, Никола Ланкре, Шарлю Ванлоо, Жан-Батисту Патеру, а также скульптору Этьену Фальконе («Амур»).

В залах Средней Азии лидеры СНГ познакомились с культурой Согдианы V–VIII веков, представленную монументальным искусством региона. Росписи из Пенджикента и Варахши, включая эпизоды легенд о герое Рустаме, были реставрированы с учетом уникальных технологических особенностей, включая обуглившиеся элементы деревянных убранств знатных домов.

Ранее Путин призвал бороться с опасным явлением в СНГ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами