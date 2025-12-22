Кличко может попасть под уголовное преследование

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил в своем Telegram-канале, что готовит заявление в отношении мэра столицы Украины Виталия Кличко об уголовном правонарушении.

По его словам, правонарушение связано с бездействием мэра в отношении одного из стратегических объектов города.

Также чиновник заявил, что на днях суд отказал Кличко в обеспечении иска против него. Речь идет о требовании главы украинской столицы приостановить действие кадровых распоряжений Ткаченко.

«Суд отказал в таком обеспечении, что означает: обжалование соответствующих актов не останавливает их силу, а мои распоряжения остаются в силе и подлежат исполнению», — написал руководитель КГВА.

До этого депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила, что власти Украины готовят уголовное дело в отношении Виталия Кличко. По ее словам, за последние несколько лет между мэром Киева и властями страны, в особенности Зеленским, представляющими разные политические партии, вспыхивали конфликты. Скороход рассказала, что Кличко обвинял украинские власти в злоупотреблении в вопросе централизации власти.

Ранее на Украине арестовали заместителя Кличко.