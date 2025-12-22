На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лерчек раскрыла дату родов

Блогерша Лерчек сообщила, что родит в марте
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) сообщила, что ее роды состоятся в марте. Ее слова передает РИА Новости.

Лерчек понадеялась, что судебный процесс закончится до ее родов. Она также призналась, что пока не знает пол ребенка.

«Есть причина, по которой мы хотим это сделать чуть позже. Думаем, что узнаем в середине января», — рассказала знаменитость.

В ноябре стало известно, что Лерчек ждет четвертого ребенка. 24 числа знаменитость подтвердила, что отцом ее будущего ребенка станет ее тренер по танцам Луис Сквиччиарини.

18 декабря Чекалина не смогла прийти в суд на рассмотрение жалобы на продление ей домашнего ареста. Причиной этому стало недомогание в связи с беременностью.

На данный момент Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее Лерчек раскрыла, как протекает ее беременность под домашним арестом.

