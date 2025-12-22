На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили об ударе санкций по ценам на российскую нефть

Bloomberg: цена нефти марки Urals упала почти до $34 за баррель
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Санкции США продолжают влиять на состояние российской экономики, сообщает Bloomberg.

В качестве доказательства данного утверждения американское агентство отметило факт того, что стоимость за баррель флагманской российской нефти марки Urals упала примерно до $34, тогда как Brent торгуется около $61 за баррель.

В публикации при этом отмечается, что чем дешевле становится российская нефть, тем больше финансовых стимулов у нефтеперерабатывающих заводов игнорировать санкционные меры и приобретать ее. Прежде такая динамика приводила к нормализации цен на Urals после первоначального снижения.

17 декабря агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США готовят новые санкции в отношении Российской Федерации в случае, если мирное соглашение по Украине, о котором в настоящее время ведутся переговоры, не будет заключено.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любые антироссийские санкции вредят процессу налаживания отношений РФ и США.

Ранее глава минфина заявил о «лени» США в вопросе санкций.

Санкции против России
Дефицит и отложенный спрос. Что будет с ценами на новостройки в 2026 году
