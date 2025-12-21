Россиянам рассказали, от каких продуктов лучше отказаться зимой

Ученые Пермского Политеха объяснили, какие продукты мешают организму адаптироваться к холоду, а какие, напротив, помогают сохранять тепло, энергию и защитные функции. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Зимой организм человека вынужден работать в режиме повышенной нагрузки. Холод, короткий световой день и снижение физической активности замедляют обмен веществ, усиливают чувство усталости и меняют пищевые привычки. Инстинктивно в это время хочется калорийной и «тяжелой» пищи, однако именно она нередко становится причиной энергетического спада и ослабления иммунитета.

По словам ассистента кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Любови Суторминой, зимой человек часто переедает не только из-за холода, но и из-за обезвоживания. Отопление в помещениях и многослойная одежда усиливают потерю влаги, а организм нередко путает жажду с голодом. В результате повышается нагрузка на пищеварение, а ресурсы, необходимые для иммунитета и терморегуляции, расходуются на переработку избыточной пищи.

Особую опасность в холодное время года представляет жирная и жареная еда. Ее избыток провоцирует хроническое воспаление, угнетает полезную микрофлору кишечника и снижает выработку жирных кислот, необходимых для защиты слизистой и иммунной регуляции. Вместо согревания организм тратит энергию на длительное переваривание, что усиливает ощущение зябкости и вялости.

Не менее вредны продукты, содержащие трансжиры. Эксперт пояснила, что такие жиры встраиваются в клеточные мембраны, делая их более жесткими и нарушая обмен веществ. Это ухудшает микроциркуляцию крови, из-за чего телу становится сложнее эффективно согревать конечности. Одновременно снижается активность иммунных клеток, что повышает восприимчивость к сезонным инфекциям.

Сладкие газированные и энергетические напитки также не подходят для зимнего рациона. Сахар подавляет активность лейкоцитов, углекислота раздражает слизистую желудка, а химические добавки усиливают системный воспалительный фон.

Алкоголь, вопреки распространенному мнению, не согревает, а нарушает терморегуляцию. По словам Любови Суторминой, этанол воспринимается печенью как токсин и отвлекает ресурсы от обменных процессов, угнетает иммунитет и создаёт так называемое «иммунное окно», повышая риск ОРВИ и гриппа зимой. Дополнительную опасность представляет сочетание холодового спазма сосудов и их резкого расширения под действием алкоголя, что создает экстремальную нагрузку на сердце.

Колбасные изделия и копчености также усиливают метаболический стресс. Вадим Лядов подчеркнул, что нитриты в их составе могут превращаться в канцерогенные соединения, а насыщенные жиры и соль повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний в холодный сезон, заставляя организм тратить энергию на пищеварение вместо выработки тепла.

Ученые подчеркнули, что именно сбалансированный рацион, а не калорийная «тяжелая» пища, помогает сохранить энергию, тепло и иммунитет в холодное время года.

