На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя

РИА Новости: студент вуза напал с ножом на преподавателя в Алма-Ате, он задержан
true
true
true
close
Shutterstock

Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, его задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу алма-атинского департамента полиции.

«По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что подозреваемый был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точные мотивы нападавшего неизвестны.

В воскресенье, 21 декабря, в казахстанских соцсетях распространилась информация о том, что студент вуза напал с ножом на преподавателя. Позже в сети появилось видео, на котором несколько человек удерживают лежащего на полу молодого человека, на полу лежит складной нож.

16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — 10-летний ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже адвокат и юрист Вадим Багатурия заявил, что подростку может грозить до десяти лет заключения. По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Ранее в Петербурге арестовали девятиклассника, напавшего с ножом на учительницу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами