В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя

РИА Новости: студент вуза напал с ножом на преподавателя в Алма-Ате, он задержан

Студент вуза в Алма-Ате напал с ножом на преподавателя, его задержали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу алма-атинского департамента полиции.

«По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

Представители ведомства отметили, что подозреваемый был задержан «по горячим следам» и водворен в изолятор временного содержания. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются. Точные мотивы нападавшего неизвестны.

В воскресенье, 21 декабря, в казахстанских соцсетях распространилась информация о том, что студент вуза напал с ножом на преподавателя. Позже в сети появилось видео, на котором несколько человек удерживают лежащего на полу молодого человека, на полу лежит складной нож.

16 декабря в Успенскую школу подмосковного поселка Горки-2 ворвался подросток с ножом. Он нанес удар охраннику и одному из учеников — 10-летний ребенок не выжил. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Позже адвокат и юрист Вадим Багатурия заявил, что подростку может грозить до десяти лет заключения. По его словам, если по результатам экспертизы молодой человек будет признан невменяемым, то его отправят на принудительное медицинское лечение.

Ранее в Петербурге арестовали девятиклассника, напавшего с ножом на учительницу.