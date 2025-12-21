Ученые выяснили, что времена года на Земле не синхронизированы

Nature: времена года на Земле не синхронизированы даже в соседних регионах

Ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что смена времен года на Земле происходит не синхронно даже в соседних регионах. Исследование опубликовано в журнале Nature.

Команда установила, что близость по широте, высоте или расположение в одном полушарии не означает одинаковый сезонный ритм. В одних местах весна или пик роста растительности наступают заметно раньше, в других — с задержкой, хотя регионы находятся рядом.

К такому выводу исследователи пришли, изучив спутниковые наблюдения за экосистемами Земли за последние два десятилетия. На основе этих данных ученые составили подробную карту сезонных изменений суши, которая выявила своеобразные «природные часовые пояса», сформированные климатом и ландшафтом.

Результаты показали: особенно сильная рассинхронизация сезонов характерна для регионов с высоким биоразнообразием. По мнению авторов, такая изменчивость может создавать разные условия обитания рядом друг с другом и со временем влиять на эволюцию видов.

Например, если растения в соседних местах цветут в разное время или ресурсы становятся доступными в разные сезоны, это может сдвигать периоды размножения животных и даже препятствовать скрещиванию популяций. В долгосрочной перспективе такие различия способны привести к формированию новых видов.

«Хороший пример — города Финикс и Тусон в Аризоне. Несмотря на относительную близость, в одном пик осадков приходится на зиму, а в другом — на летние муссоны, что формирует разные экосистемы. Похожие сдвиги выявлены и в регионах со средиземноморским климатом, где пик роста растительности наступает позже, чем в других частях мира», — объяснили исследователи.

Авторы подчеркивают: климатические и экологические модели, которые предполагают «единый календарь» сезонов, упрощают реальную картину. Учет локальных различий необходим, чтобы точнее прогнозировать последствия изменения климата для природы и человека.

