Трамп прокомментировал отношения с Путиным

Трамп считал, что СВО будет проще завершить из-за отношений с Путиным

Президент США Дональд Трамп еще раз заявил, что считал возможным достижение быстрого завершения специальной военной операции на Украине из-за отношений с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня очень хорошие отношения с президентом Путиным, я думал, что может это (урегулирование конфликта на Украине. — «Газета.Ru») будет быстрее», — отметил Трамп.

Накануне британская газета The Guardian писала, что группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине.

21 ноября агентство Reuters сообщило, что Соединенные Штаты оказывают повышенное давление на Киев в вопросе мирного урегулирования конфликта: отказ от предложенного Вашингтоном мирного плана может повлечь за собой прекращение передачи разведывательной информации и поставок вооружений.

Также 21 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц провел телефонную конференцию с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером и президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященную мирному плану по урегулированию украинского конфликта, предложенному главой Белого дома Дональдом Трампом. Политики отметили приверженность суверенитету Украины и готовность предоставить ей надежные гарантии безопасности.

Ранее Зеленский косвенно подтвердил, что США дали неделю на согласование плана Трампа.