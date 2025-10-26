Мелания Трамп обеспокоилась планами мужа снести часть Белого дома

Первая леди США Мелания Трамп в частном порядке высказала опасения по поводу сноса восточного крыла Белого дома. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников в американской администрации, она сказала помощникам, что это не ее проект.

Восточное крыло Белого дома построено в 1902 году и неоднократно обновлялось. Традиционно здесь находились помещения первой леди и ее команды, тогда как президент и его аппарат работают в западной части резиденции.

В августе президент США Дональд Трамп в интервью поделился планами масштабной реконструкции Белого дома стоимостью $200 млн. Речь шла о бальном зале, который политик собирается построить на месте восточного крыла. По словам главы государства, проект станет «его подарком стране» и будет финансироваться за счет его собственных средств и частных пожертвований.

Ранее СМИ узнали о планах Трампа назвать бальный зал Белого дома в свою честь.