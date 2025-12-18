Зеленский захотел «высушить» экономику России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости «высушить» экономику России ради завершения конфликта. Его слова с брифинга для СМИ приводит издание «Европейская правда».

«Надо высушивать и уменьшать экономику России через санкционные запреты для того, чтобы они не тратили эти деньги на войну. Если у Украины будет стабильное финансирование, а у России будет уменьшаться финансирование <...> – для России, безусловно, это сигнал, чтобы она переходила к дипломатическому треку», — заявил Зеленский.

По его словам, любой конфликт заканчивается переговорами, и для Киева важно, чтобы «они начались как можно раньше». Для этого необходима «сильная позиция», уточнил политик.

В связи с этим Зеленский призвал конфисковать замороженные активы России и послать сигнал, что «Украина не упадет».

Решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе Еврокомиссии указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

