В Иране рассказали о дальнейших переговорах с «евротройкой» по ядерной программе

Иран не будет возобновлять переговоры с «евротройкой» по ядерной программе
Shutterstock

Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы со странами «евротройки» (Великобритания, Германия и Франция). Об этом ТАСС рассказал замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, данное решение было принято после того, как «евротройка» попыталась задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

28 сентября глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что ЕС приступит к восстановлению санкций в отношении Ирана.

29 сентября Великобритания наложила санкции на министерства нефти и топлива Ирана.

Ранее Иран пообещал ответить на попытки нанести ущерб стране.

