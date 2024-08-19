Иностранцам, выступающим против «неолиберализма», будут выдавать визу на три месяца

Министерству иностранных дел РФ поручили обеспечить выдачу трехмесячных виз гражданам других стран, которые хотят получить вид на жительство в России из-за несогласия с политикой своих государств. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

Согласно тексту указа, однократные визы будут предоставлять гражданам стран, власти которых проводят политику по навязыванию «деструктивных неолиберальных идеологических установок, противоречащих традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

Перечень таких государств будет утвержден Правительством РФ по представлению МИД России.

15 августа кабмин одобрил поправки в постановление по визам, которые наделили сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений полномочиями по проведению собеседований с мигрантами. В МИД РФ считают, что нововведение усилит эффективность контроля за въездом в страну.

Ранее в Венгрии пояснили позицию об упрощенных визах для россиян и белорусов.