В Кремле заявили, что ни одно оружие в руках Украины не изменит ход СВО

Песков: не существует оружия для Киева, которое кардинально изменило бы ход СВО
Maxim Shemetov/Reuters

Никакого «волшебного оружия» для Вооруженных сил Украины (ВСУ), способного кардинально поменять ход событий на линии фронта, не существует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.

«Очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет», — сказал он.

По словам представителя Кремля, ни одно оружие, переданное Украине, не сможет кардинально изменить ход специальной военной операции (СВО).

28 сентября вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс рассказал, что в Белом доме обсуждают возможность поставок ракет Tomahawk другим странам — членам НАТО. Эти государства, в свою очередь, должны будут передать их Киеву.

По данным The Wall Street Journal, администрация Дональда Трампа готова впервые передать Украине разведданные для нанесения ракетных ударов по энергетическим объектам на территории России. Источники газеты сообщили, что обсуждается также возможность поставки дальнобойных ракет, включая Tomahawk и Barracuda. Новые решения администрации США отражают изменение линии Белого дома, который ранее ограничивал использование Киевом поставленных систем для ударов вглубь России, считают эксперты. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Белый дом подтвердил намерение продавать оружие странам НАТО для поставок Украине.

Переговоры о мире на Украине
