СМИ узнали о якобы «напряженности» Лаврова в разговоре с Рубио

NBC: разговор Лаврова с Рубио стал препятствием для Трампа к решению на Украине

Телефонный разговор между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио стал препятствием для мирный усилий президента Дональда Трампа. С таким утверждением выступили источники телеканала NBC.

«По словам высокопоставленных лиц с обеих сторон, последние усилия Трампа по установлению мира натолкнулись на препятствие во время телефонного разговора между госсекретарем Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — говорится в сообщении.

Как сообщил NBC News представитель администрации Трампа, во время разговора Лавров выглядел «напряженным». Он вновь заявил об отказе России согласиться на немедленное прекращение огня до начала переговоров

До этого газета The Telegraph отмечала, что саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии был отменен после напряженной телефонной беседы между главами внешнеполитических ведомств двух стран.

Ранее в МИД РФ прокомментировали слухи о срыве встречи Путина и Трампа.