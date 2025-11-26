В МИД России ответили на вопрос о контактах Лаврова и Рубио по Украине

Контакт министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио по украинскому урегулированию может быть быстро организован, однако на данный момент договоренностей о разговоре министров нет. Об этом РИА Новости заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На этом фоне помощник главы государства Юрий Ушаков отметил, что Россия получила последние версии плана США по урегулированию конфликта на Украине через неофициальные каналы.

Помощник Путина указал, что речь идет о «нескольких бумагах» и «нескольких вариантах», где «кое в чем даже можно запутаться». Он подчеркнул, что «какие-то последние версии» попали к России.

До этого телеканал ABC News сообщал, что США и Украина согласовали условия возможного мирного плана. По информации телеканала, документ сократили до 19 пунктов. О том, что план согласован американской и украинской делегациями, сообщил также премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Он подчеркнул, что «сделаны важные шаги вперед».

В свою очередь глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил, что Владимир Зеленский может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и подписать согласованные с Вашингтоном условия мирного плана по урегулированию конфликта с Россией в День благодарения.

Глава российского МИД Сергей Лавров тем временем заявил, что «это будет принципиально другой ситуацией», если из плана уберут договоренности, достигнутые на Аляске. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ушаков оценил процесс выстраивания отношений с США.