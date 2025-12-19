На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог: ЕС не откажется от притязаний на замороженные российские активы

Политолог Трухачев: ЕС не сможет передать Киеву кредит без активов РФ
Нина Зотина/РИА «Новости»

Выдать Украине кредит в размере €90 млрд Евросоюз (ЕС) не сможет без замороженных российских активов. Хотя бы часть из них Брюссель попытается «откусить». Такое предположение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Вадим Трухачев.

По его словам, ЕС будет финансировать Киев за счет своих фондов, но их источники прямо не прописаны, поэтому потери могут восполнять именно за счет резервов РФ.

«Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер заблокировал прямое воровство российских активов. Отказ от лобовых действий стал аппаратным поражением Урсулы фон дер Ляйен. Но это не значит, что тема закрыта. Наоборот, стоит ожидать более изощренных действий со стороны евробюрократов», — считает эксперт.

19 декабря лидеры Евросоюза согласовали финансирование Украины до €90 млрд в 2026–2027 годах за счет средств общего бюджета ЕС. Помощь будет оформлена в виде беспроцентного кредита. Идею использовать замороженные российские активы в Брюсселе не поддержали.

Ранее экс-нардеп объяснил, покроет ли европейский кредит в €90 млрд расходы Киева.

