От россиян ждут умения работать с искусственным интеллектом в 2026 году

Бизнес-аналитик Платонова: ИИ-вакансии в России взлетят на 30% в 2026 году
В 2026 году число вакансий для россиян, предусматривающих навыки работы с искусственным интеллектом (ИИ), вырастет на 30% по сравнению с 2025 годом. Такой прогноз «Газете.Ru» дала бизнес-аналитик компании «Адвирос» Илона Платонова.

По ее оценке, компании, внедряющие цифровые решения, смогут повысить экономическую отдачу на 10–20% за счет оптимизации процессов и более точного управления ресурсами.

«Это меняет и логику найма: работодатели все чаще оценивают не количество сотрудников, а их вклад в результат. ИИ и автоматизация формируют новую структуру занятости. С одной стороны, растет потребность в специалистах в области ИИ, Big Data, FinTech и кибербезопасности. С другой — технологии ускоряют сокращение избыточных функций, особенно в административных, маркетинговых и коммуникационных направлениях. В числовом выражении наибольший рост по-прежнему будет приходиться на операционные профессии — логистику, строительство, торговлю и сервис», — отметила Платонова.

Она добавила, что крупные компании делают ставку на внутреннюю ротацию и переобучение персонала, тогда как малый и средний бизнес чаще оптимизирует штат.

По прогнозу Платоновой, рынок труда в 2026 году потребует от кандидатов более глубоких технических знаний, особенно в сфере ИИ. Работодатели будут акцентировать внимание на реальном опыте и подтвержденных навыках. Специалисты, готовые сразу включиться в рабочий процесс, будут иметь явное преимущество, уверена аналитик. В то же время традиционные профессии останутся востребованными, что будет способствовать стабильности на рынке труда, подчеркнула Платонова.

По ее мнению, цифровизация принесет новые возможности для бизнеса и поможет снизить издержки. Компании, внедряющие инновации, смогут оптимизировать затраты и повысить производительность труда, допустила Платонова.

Она заключила, что, помимо умения работать с ИИ, руководители компаний будут ждать от россиян способности быстро адаптироваться к изменениям.

Ранее в Госдуме заявили, что отдельный реестр нейросетей не нужен.

