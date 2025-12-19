Путин рассказал о сотрудничестве РФ и Белоруссии в военной сфере

Путин: Минобороны РФ и Белоруссии сотрудничают, безопасность СГ в надежных руках

Министерства обороны Российской Федерации и Республики Белоруссия тесно сотрудничают друг с другом, безопасность Союзного государства в надежных руках. Об этом в ходе прямой линии заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, Москва и Минск решают вопросы безопасности и в двустороннем порядке, и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Несколькими часами ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе заседания Всебелорусского народного собрания сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в республике.

19 декабря в прямом эфире президент России подводит итоги уходящего 2025 года и отвечает на вопросы журналистов и граждан, отобранные специалистами и группой волонтеров. Ведущими программы «Итоги года с Владимиром Путиным» стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов граждан для прямой линии начался 4 декабря и будет продолжаться до окончания эфира. Россиянине направили почти 3 млн обращений к президенту.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность, что Россия в любом случае займет весь Донбасс.