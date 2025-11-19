В Госдуме допустили, что количество поступающих в медвузы снизится из-за отработок

В России после введения закона, согласно которому будут обязательны целевое обучение по программам ординатуры и наставничество для выпускников медицинских вузов и колледжей, ожидается снижение количества абитуриентов. Об этом в разговоре с радио Sputnik заявил заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

По мнению депутата, несмотря на то, что процент желающих поступить в медицинские вузы снизится, студенческие места не останутся пустыми. Он объяснил, что сейчас на одно место претендуют от 8 до 10 человек, а в будущем будут от 6-8 абитуриентов.

Куринный также отметил, что в принятом законе, вносящем изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании», есть несколько недочетов.

«Мы предлагали закрепить непосредственно в самом законе обязательства по предоставлению жилью, по подъемным выплатам, по минимальной заработной плате. Все это, скажем так, отдано на откуп регионов, у которых не всегда есть деньги. Также огромные штрафы – это далеко не мотивирующий, на мой взгляд, вариант, то есть тройная стоимость обучения для целевиков как вид ответственности, которой нет больше ни для одной профессии в Российской Федерации», — объяснил депутат.

Он также добавил, что проходить наставничество придется и тем студентам, которые сами оплачивают свое обучение.

12 ноября Госдума приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что у документа два ключевых направления — качество образования и практических навыков через институт наставничества, а также решение проблемы дефицита медицинских работников через совершенствование целевого обучения.

