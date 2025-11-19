На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме допустили, что количество поступающих в медвузы снизится из-за отработок

Депутат Куринный заявил, что процент желающих поступить в медвузы снизится
true
true
true
close
Freepik

В России после введения закона, согласно которому будут обязательны целевое обучение по программам ординатуры и наставничество для выпускников медицинских вузов и колледжей, ожидается снижение количества абитуриентов. Об этом в разговоре с радио Sputnik заявил заместитель председателя комитета ГД по охране здоровья Алексей Куринный.

По мнению депутата, несмотря на то, что процент желающих поступить в медицинские вузы снизится, студенческие места не останутся пустыми. Он объяснил, что сейчас на одно место претендуют от 8 до 10 человек, а в будущем будут от 6-8 абитуриентов.

Куринный также отметил, что в принятом законе, вносящем изменения в законы «Об основах охраны здоровья граждан» и «Об образовании», есть несколько недочетов.

«Мы предлагали закрепить непосредственно в самом законе обязательства по предоставлению жилью, по подъемным выплатам, по минимальной заработной плате. Все это, скажем так, отдано на откуп регионов, у которых не всегда есть деньги. Также огромные штрафы – это далеко не мотивирующий, на мой взгляд, вариант, то есть тройная стоимость обучения для целевиков как вид ответственности, которой нет больше ни для одной профессии в Российской Федерации», — объяснил депутат.

Он также добавил, что проходить наставничество придется и тем студентам, которые сами оплачивают свое обучение.

12 ноября Госдума приняла законопроект, по которому выпускники медицинских вузов и колледжей должны будут отрабатывать определенное время в клиниках, оказывающих помощь по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга рассказал, что у документа два ключевых направления — качество образования и практических навыков через институт наставничества, а также решение проблемы дефицита медицинских работников через совершенствование целевого обучения.

Ранее эксперт прокомментировала новые сроки обучения в российских вузах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами