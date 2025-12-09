На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине мужчина напал с топором на сотрудника ТЦК

Украинец ранил сотрудника ТЦК топором-молотком во Львовской области
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина ранил сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) с помощью топора-молотка во Львовской области. Об этом сообщило оперативное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Запад» на странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Во время проверки документов гражданин Украины мобилизационного возраста, пытаясь избежать установления личности, совершил нападение и нанес военнослужащему травмы предметом, предварительно похожим на кухонный инструмент типа топор-молоток», — отмечается в сообщении.

Сотрудника ТЦК доставили в больницу, нападавший задержан. По факту случившегося ведутся следственные действия.

4 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко заявил, что мобилизацию на Украине необходимо усилить, так как текущих темпов призыва недостаточно для покрытия потребностей армии. По его оценке, сейчас в республике мобилизуют около 30 тысяч человек в месяц, что составляет лишь половину от необходимого количества для пополнения ВСУ.

18 ноября военнопленный Владислав Музыка из 33-го отдельного штурмового полка ВСУ заявил, что украинские села фактически опустели из-за насильственной мобилизации. По его словам, местные жители прячутся от сотрудников ТЦК, которые задерживают мужчин прямо на улицах, применяют силу и увозят их в военкоматы.

Ранее жители Одессы разбили автобус ТЦК и вызволили мобилизованных.

