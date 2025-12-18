На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине сотрудники военного комиссариата избили полицейского

«Страна.ua»: в Одессе три сотрудника военкомата избили полицейского
close
РИА Новости

Три сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) избили полицейского в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По информации журналистов, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации. Однако сотрудники ТЦК «начали проявлять агрессию к полицейскому», в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям территориального центра комплектования замечание, но они не успокоились и устроили драку.

«Открыто уголовное дело, сотрудники ТЦК отправлены под стражу», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что один из военных комиссаров находился в состоянии алкогольного опьянения.

9 декабря оперативное командование Вооруженных сил Украины «Запад» сообщило, что в Львовской области мужчина ранил сотрудника ТЦК с помощью топора-молотка. Житель напал на представителя территориального центра комплектования во время проверки документов. Военного комиссара доставили в больницу, а агрессора задержали.

Ранее жители Одессы разбили автобус ТЦК и вызволили мобилизованных.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами