На Украине сотрудники военного комиссариата избили полицейского

Три сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК, военного комиссариата) избили полицейского в Одессе. Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на Национальную полицию Украины.

По информации журналистов, участковый доставил в военкомат мужчину, подлежащего мобилизации. Однако сотрудники ТЦК «начали проявлять агрессию к полицейскому», в том числе с использованием обсценной лексики. Тогда страж порядка сделал представителям территориального центра комплектования замечание, но они не успокоились и устроили драку.

«Открыто уголовное дело, сотрудники ТЦК отправлены под стражу», — говорится в публикации.

В ней подчеркивается, что один из военных комиссаров находился в состоянии алкогольного опьянения.

9 декабря оперативное командование Вооруженных сил Украины «Запад» сообщило, что в Львовской области мужчина ранил сотрудника ТЦК с помощью топора-молотка. Житель напал на представителя территориального центра комплектования во время проверки документов. Военного комиссара доставили в больницу, а агрессора задержали.

Ранее жители Одессы разбили автобус ТЦК и вызволили мобилизованных.