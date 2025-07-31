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Лукашенко призвал «удержать экономику» Белоруссии

Лукашенко поручил правительству в условиях трудного времени «удержать экономику»
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипломатических миссий поручил правительству страны «удержать экономику» в условиях сложного времени, когда нужна «военная мобилизация». Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация! Это касается не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства! Экономику нужно удержать!» — заявил белорусский лидер.

Политик подчеркнул, что не только во время войны и военных действий необходимо мобилизовываться, но и в мирное время.

В ходе этой же встречи Лукашенко заявил, что Республика Белоруссия и Российская Федерация вместе прошли проверку на прочность и выдержали испытание, отношения двух стран сейчас на очень высоком подъеме.

Ранее Лукашенко выступил с трехчасовым интервью.

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