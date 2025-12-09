На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
К Путину обратились на «ты» во время церемонии награждения Героев России

Сын Героя России Афанасьева обратился к Путину на «ты»
Гавриил Григоров/РИА Новости

Сын Героя России Никиты Афанасьева обратился к российскому президенту Владимиру Путину на «ты». Видео с главой государства и мальчиком опубликовала пресс-служба Кремля в Telegram-канале.

Ситуация с главой государства произошла в Георгиевском зале Кремлевского дворца после церемонии вручения медалей «Золотая звезда».

Cогласно опубликованному видео, Путин предложил присутствовавшим на мероприятии военным, их детям и женам встать вместе для совместной фотографии. В этот момент президент закашлялся, и стоявший рядом с ним сын Афанасьева громко выкрикнул: «Будь здоров!».

В ответ Путин рассмеялся и с улыбкой поблагодарил мальчика.

В торжественной церемонии награждения Героев России 9 декабря приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе в ходе специальной военной операции на Украине. Среди участников мероприятия были Герои Советского Союза, Герои РФ, кавалеры ордена Святого Георгия, а также те, кто награжден тремя и более орденами Мужества.

Ранее Путин обнял мать погибшего на СВО Героя России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
