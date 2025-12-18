На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Российские ученые нашли способ заранее предсказывать поломки в крыльях самолетов

ПНИПУ: найден способ предсказать разрушение стеклопластика
true
true
true
close
MeSamong/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи Пермского Политеха доказали, что вибрации, которые обычно считаются одной из причин разрушения композитных материалов, могут быть использованы для контроля роста трещин. Такой подход позволяет сделать процесс разрушения стеклопластика более предсказуемым и потенциально повысить безопасность самолетов, ветрогенераторов и скоростного транспорта. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Стеклопластик широко используется в авиации, энергетике и транспорте благодаря сочетанию легкости, прочности и устойчивости к коррозии. Однако у материала есть серьезный недостаток: в условиях сложных и переменных нагрузок в его слоистой структуре постепенно накапливаются микротрещины, которые долго остаются незаметными, а затем приводят к внезапному разрушению.

Ученые ПНИПУ решили выяснить, можно ли сделать процесс разрушения стеклопластика управляемым. В центре внимания оказались крутильные вибрации — именно такие колебания испытывают крылья самолетов в турбулентности, лопасти ветрогенераторов под порывами ветра и корпуса скоростного транспорта.

В лабораторных условиях исследователи смоделировали этапы длительной эксплуатации материала. Образцы стеклопластика сначала подвергли тысячам циклов растяжения, чтобы воспроизвести усталостные повреждения. Даже небольшие трещины резко снижали прочность: образец с дефектом длиной около 5 мм выдерживал нагрузку вдвое меньшую, чем новый материал, а разрушение происходило внезапно и хрупко.

Затем ученые начали медленно растягивать как целые, так и поврежденные образцы, одновременно воздействуя на них контролируемыми крутильными вибрациями. Амплитуда колебаний составляла от 0,2 до 0,6 градуса, а частота — от 5 до 20 герц, что соответствует реальным условиям эксплуатации авиационных и энергетических конструкций.

Результаты показали, что влияние вибраций принципиально различается для новых и повреждённых материалов. Для целых образцов большинство режимов вибрации оказалось вредным: при высоких амплитудах и частотах прочность снижалась примерно на 25%.

«Контролируемые вибрации перераспределяют напряжения в зоне трещины и меняют сам механизм разрушения. Вместо внезапного хрупкого разрыва процесс становится постепенным и предсказуемым, что дает инженерным системам дополнительное время для обнаружения угрозы и безопасной остановки работы конструкции», — пояснил старший научный сотрудник Центра экспериментальной механики ПНИПУ Михаил Третьяков.

Авторы считают, что полученные результаты могут лечь в основу новых подходов к проектированию и диагностике конструкций из стеклопластика, работающих в экстремальных условиях. В перспективе это открывает путь к созданию «умных» систем, которые смогут в реальном времени отслеживать появление микротрещин и автоматически включать стабилизирующие вибрации.

Ранее в России нашли способ повысить безопасность строительства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Подросток выпил своей крови по совету из TikTok и чуть не умер. Почему людям противопоказан вампиризм
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами