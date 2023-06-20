В Польше прекратили расследование дела о нападении на посла России

Польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Как сообщает RMF24, причины прекращения расследования чисто формальные.

По мнению прокуратуры, применение положения Уголовного кодекса зависит от взаимности со стороны иностранного государства. В данном случае по УК Российской Федерации оскорбление главы другого государства или его представителей не подлежит уголовному преследованию в России. Именно поэтому польские правоохранительные органы решили закрыть дело.

При этом внутреннее расследование полиции не выявило нарушений в действиях сотрудников, обеспечивающих безопасность церемонии возложения делегацией посольства России венков на кладбище советских воинов в Варшаве, во время которой посла облили краской.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Нападение на российского посла было совершено 9 мая — во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской. Облившая посла краской украинская мигрантка Ирина Земляна позже покинула Варшаву.

МИД РФ обвинил Польшу в «переходе всех границ» после нападения на посла России в Варшаве.