Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Польше прекратили расследование дела о нападении на посла России

Польская прокуратура закрыла дело о нападении на посла России Андреева 9 мая

close
100%
Телеграм-канал «РИА Новости»

Польская прокуратура решила прекратить расследование дела о нападении на посла России в Варшаве Сергея Андреева. Как сообщает RMF24, причины прекращения расследования чисто формальные.

По мнению прокуратуры, применение положения Уголовного кодекса зависит от взаимности со стороны иностранного государства. В данном случае по УК Российской Федерации оскорбление главы другого государства или его представителей не подлежит уголовному преследованию в России. Именно поэтому польские правоохранительные органы решили закрыть дело.

При этом внутреннее расследование полиции не выявило нарушений в действиях сотрудников, обеспечивающих безопасность церемонии возложения делегацией посольства России венков на кладбище советских воинов в Варшаве, во время которой посла облили краской.

В июле 2022 года прокуратура Польши возбудила уголовное дело по факту нападения на посла России в Варшаве Сергея Андреева.

Нападение на российского посла было совершено 9 мая — во время возложения цветов на кладбище советских солдат дипломата облили красной краской. Облившая посла краской украинская мигрантка Ирина Земляна позже покинула Варшаву.

МИД РФ обвинил Польшу в «переходе всех границ» после нападения на посла России в Варшаве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях