Лукашенко спрогнозировал «второй Вьетнам» для США

Лукашенко: война с Венесуэлой станет вторым Вьетнамом для США
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Война с Венесуэлой для США может стать «вторым Вьетнамом», поэтому проблемы между двумя странами лучше решать мирным путем. Об этом в интервью американской телекомпании Newsmax рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Абсолютно убежден, что все вопросы, все пожелания Соединенных Штатов Америки можно сегодня решить абсолютно мирным путем. Война ни к чему не приведет. Вчера я Джону Коулу об этом говорил. Я ему сказал, это будет второй Вьетнам. Вам он нужен? Не нужен. Поэтому не надо там воевать. Там можно договориться», – убежден Лукашенко.

Президент Белоруссии пообещал в ближайшее время обсудить конфликт с Венесуэлой с президентом США Дональдом Трампом. В интервью он также выразил сомнение в объективности американских данных по объему наркотрафика из Венесуэлы и отверг причастность президента Николаса Мадуро к наркотрафику.

Также в интервью Лукашенко выразил готовность принять Мадуро в Белоруссии.

Отметим, что с сентября 2025 года США начали наращивать свое военное присутствие в Карибском бассейне и наносить удары по судам, связанным с контрабандой наркотиков. К 1 ноября США сосредоточили в Карибском бассейне группировку в 16 тысяч человек. А конце ноября Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой. 24 ноября США включили венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles) в список террористических организаций, что потенциально дало основания Пентагону для нанесения ударов по целям в Венесуэле.

Ранее СМИ сообщили, что США готовят точечные атаки на объекты в Венесуэле.

