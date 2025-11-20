На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС готовит новые санкции против «теневого флота» России

Bloomberg: в ЕС обсудят новые санкции против танкеров с российской нефтью
Tatiana Meel/Reuters

Главы МИД стран Евросоюза, как ожидается, обсудят 20 ноября возможности введения новых санкций против танкеров, перевозящих российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что участники встречи рассмотрят вопрос активизации взаимодействия с государствами, которые регистрируют суда, в попытке пресечь деятельность кораблей, используемых РФ для обхода санкций Евросоюза.

По данным агентства, Польша предложила ввести новые правила и способы координации. Например, смогут ли представители стран, в которых прибывают суда, подниматься на борт.

17 ноября президент США Дональд Трамп выступил в поддержку законопроекта американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который предусматривает введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500%-ных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Ранее Китай резко сократил закупки российской нефти.

Санкции против России
