Песков высказался о процессе урегулирования конфликта на Украине

Урегулирование на Украине должно вестись непублично. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Урегулирование должно быть тихим, непубличным», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

До этого Песков рассказал, что диалог между Россией и США ведется, он пока узкопрофильный и касается урегулирования конфликта на Украине.

Накануне газета Politico писала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

Ранее стали известны подробности о предстоящей встрече в Майами.