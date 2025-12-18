В России рассказали подробности о предстоящей встрече в Майами

Представители России и Соединенных Штатов на предстоящей встрече в Майами обсудят внесенные Вашингтоном и Киевом корректировки в проект мирного соглашения по Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы, заместитель председателя комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

«Обсуждать будут эти 20 позиций, которые до этого обсуждали на разных площадках, в том числе и в Москве. Сейчас после обсуждения двухдневного в Берлине, где были, наверное, внесены определенные коррективы (в проект соглашения. – «Газета.Ru»), будут обсуждать новый текст», — отметил депутат.

Как предположил Чепа, помимо спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева в Майами полетят те российские представители, которые «детально разбираются» в обсуждаемом проекте мирного урегулирования на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста о планах встречи в Майами делегаций США и России в ближайшие выходные, заявил, что российская сторона, действительно, занимается подготовкой определенных контактов с американскими визави, с тем чтобы получить информацию об итогах работы, которая «была проделана американцами с европейцами и украинцами».

Накануне газета Politico писала, что в эти выходные в Майами могут состояться российско-американские переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. По словам собеседников издания, в консультациях, предположительно, примут участие спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, спецпосланник президента Соединенных Штатов по украинскому урегулированию Стивен Уиткофф и зять американского лидера Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер.

