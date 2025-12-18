На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нарышкин обвинил Киев и Европу в попытках откреститься от компромиссов плана Трампа

Нарышкин: Украина и Европа пытаются откреститься от компромиссов плана Трампа
Киев и Европа пытаются откреститься от справедливых компромиссов по урегулированию ситуации на Украине, предложенных президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

«Мы видим, что последние недели и киевский режим, и его европейские покровители вопреки здравому смыслу пытаются откреститься от тех, на мой взгляд, добротных, справедливых компромиссов, предложенных в так называемом мирном плане Трампа», — сказал он.

18 декабря евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что Евросоюз выступает частью проблемы, а не решения для достижения мирного соглашения по Украине, любые предложения отклоняются европейцами без каких-либо альтернатив.

17 декабря президент России Владимир Путин выразил надежду на диалог с Европой, но заявил, что он маловероятен с действующими политическими элитами. Глава государства отметил, что Россия, как и прежде, готова к переговорам и мирному урегулированию всех накопившихся проблем. По его словам, такая готовность есть у администрации США, и диалог с Вашингтоном ведется. Однако в отношении Европы Путин высказал скептицизм.

Ранее Лукашенко допустил исчезновение Украины с карты.

Переговоры о мире на Украине
